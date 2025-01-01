В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей

Первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 граммов.фото: mos.ruВ ночь на 1 января в роддомах Москвы появились на свет 60 детей — 28 мальчиков и 32 девочки, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.