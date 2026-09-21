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РИА: экс-вице-президента "Оборонстроя" Ясакову приговорили к пяти годам колонии

РИА: экс-вице-президента "Оборонстроя" Ясакову приговорили к пяти годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 55 млн рублей.

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