iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Астрономы поймали загадочные радиосигналы от редчайшего пульсара «Голубой глаз» после десятилетий гробового молчания

Астрономы поймали загадочные радиосигналы от редчайшего пульсара «Голубой глаз» после десятилетий гробового молчания

Наблюдения телескопа MeerKAT показали, что считавшийся «радиомолчащим» объект всё же испускает слабые импульсы и может изменить представления о скрытой популяции пульсаровАстрономы впервые зарегистрировали слабое радиоизлучение от одного из редчайших типов нейтронных звёзд — центрального компактного объекта, который десятилетиями считался «радиомолчащим».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии