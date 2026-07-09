Астрономы поймали загадочные радиосигналы от редчайшего пульсара «Голубой глаз» после десятилетий гробового молчания

Наблюдения телескопа MeerKAT показали, что считавшийся «радиомолчащим» объект всё же испускает слабые импульсы и может изменить представления о скрытой популяции пульсаровАстрономы впервые зарегистрировали слабое радиоизлучение от одного из редчайших типов нейтронных звёзд — центрального компактного объекта, который десятилетиями считался «радиомолчащим».