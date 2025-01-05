Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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    Мой котя тоже любит пошутить, утром как только поспал и встал на "момент" обратно лечь и понежится уже не получится. ...Кошка и балкон

Смешные истории про животных)))

Смешные истории про животных)))

Наблюдая за братьями нашими меньшими, можно узнать много интересного. Но иногда бывают казусные истории, которые потом передаются из уст в уста сродни анекдоту.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Просто прелести!!!!Особенно, кошка, как она учила молодую мамашу обращению с ребёнком!!!!
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17 час.
Элеонора Коган
И здорово. что ёжика снова отпустили на свободу!!!! И хомячок напугал своего маленького хозяина. Недоглядел мальчик и хомячок выбрался на свободу из клетки.
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17 час.

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