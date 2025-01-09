Кендрик Перкинс об игре Янниса Адетокумбо против Виктора Вембаньямы: «Он принял это противостояние близко к сердцу»

Форвард «Милуоки» отлично справился с обороной против молодой звезды «Сперс». Вембаньяма закончил встречу с 10 очками, 10 подборами, 2 перехватами и 3 блок-шотами, реализовав 4 из 10 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.
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