Зеленский готовится продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.
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