Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников в России

Минобороны России предложило изменить организацию «проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы».
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