Совсем скоро День народного единства, по традиции родители, педагоги и учащиеся школы номер 5 присоединились к акции "Посылка для солдата".
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Совсем скоро День народного единства, по традиции родители, педагоги и учащиеся школы номер 5 присоединились к акции "Посылка для солдата".