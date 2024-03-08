Депутат Госдумы дал совет по сохранению тюльпанов

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели. По словам депутата от «Единой России» Говырина, цветы лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии