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В секторе Газа убили сына бывшего начальника Генштаба Израиля

В секторе Газа убили сына бывшего начальника Генштаба Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Сын министра правительства Израиля Гади Айзенкота, члена военного кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, убит на севере сектора Газа, сообщили 7 декабря израильские военные.

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