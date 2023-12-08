В секторе Газа убили сына бывшего начальника Генштаба Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Сын министра правительства Израиля Гади Айзенкота, члена военного кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, убит на севере сектора Газа, сообщили 7 декабря израильские военные.
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