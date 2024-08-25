Говядина, тушенная с нутом и тыквой

Интересное и очень сытное второе блюдо, богатое белком. Длительное тушение говядины — сперва отдельно, а затем в компании с отваренным нутом и обжаренной тыквой — позволят достичь наивкуснейшего результата.
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