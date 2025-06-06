Курбан-Байрам в Крыму

Гостей, которых ожидается несколько тысяч, предупредили, что стоянки для машин не предусмотрены. Духовное управление мусульман Крыма оповестило – в 2025 году Курбан-Байрам пройдет на территории новой Соборной мечети Крыма и уточнило: «Байрам будет проходить на парковочной стоянке, в связи с этим парковочные места не предусмотрены».