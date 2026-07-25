Эль-Росио: Белоснежный мираж между молитвой, фламенко и болотами Доньяны

Всякий раз, когда колеса нашего автомобиля съезжали с идеального асфальта андалузской трассы на зыбкий песок, меня не покидало чувство, что мы пересекаем не просто границу населенного пункта, а временной портал.
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