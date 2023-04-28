Южный Кавказ вновь оказался на пороховой бочке

Ситуация на Южном Кавказе и в особенности в Карабахе усугубляется, так как замыкается кольцо вокруг Армении, происходят новые провокации, а правительство Пашиняна продолжает проводить двурушническую и насквозь предательскую политику по отношению к собственному народу.