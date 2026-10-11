В Mercedes объяснили утечку в машине Антонелли на Гран При Сингапура

В Mercedes объяснили утечку в машине Антонелли на Гран При СингапураLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф предположил, что странная утечка, на которую Кими Антонелли пожаловался по радио во время Гран При Сингапура, была связана с его бутылкой с водой.
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