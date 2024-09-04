Глава Росрыболовства Шестаков: Страны Балтии пусть начинают с себя

Глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ прокомментировал РИА Новости обвинения прибалтийских стран в адрес России о незаконном промысле рыбы в Балтийском море.
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