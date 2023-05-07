Скачки, ярмарка, дегустация вин и блюд – как в Гагаузии отметили один и самых колоритных праздников

В Гагаузии отметили один из самых ярких и колоритных праздников – Хедерлез.Основные мероприятия, по –традиции, состоялись в муниципии Чадыр-Лунга, на территории конеферме “Ат-Пролин”, где многие годы разводят лошадей породы Орловские рысаки.