В Челябинске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении представителя коммерческой организации, который с января по декабрь 2023 года передал начальнику хозяйственно-технической службы аэропорта не менее 400 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку строительных работ и оплату за них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Принца Гарри и Ме...
- Физиогномист раск...
- НН Блогерша Виктория...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым