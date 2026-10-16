В Челябинске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении представителя коммерческой организации, который с января по декабрь 2023 года передал начальнику хозяйственно-технической службы аэропорта не менее 400 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку строительных работ и оплату за них.