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Надежда Шилова: "Цифровое образование" — это синергия академического образования и бизнеса

Надежда Шилова: "Цифровое образование" — это синергия академического образования и бизнеса

Представители ведущих университетов Дальневосточного региона и крупных IT -компаний рассказали об успешных образовательных программах и применении различных форм IT-обучения на панельной дискуссии "Лучшие практики подготовки кадров для IT-индустрии" в рамках Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region (12+), проходившего 8-9 октября 2021 года во Владивостоке.

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