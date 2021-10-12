Надежда Шилова: "Цифровое образование" — это синергия академического образования и бизнеса

Представители ведущих университетов Дальневосточного региона и крупных IT -компаний рассказали об успешных образовательных программах и применении различных форм IT-обучения на панельной дискуссии "Лучшие практики подготовки кадров для IT-индустрии" в рамках Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region (12+), проходившего 8-9 октября 2021 года во Владивостоке.