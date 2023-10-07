Спящие красавицы: пять убитых участниц конкурсов красоты

На днях стартовало онлайн-голосование на конкурсе красоты «Мисс Россия 2023». За первое место соревнуются прекрасные девушки со всей страны, а вокруг самого конкурса царит атмосфера азарта и соперничества, однако соревнования не всегда вызывают положительные эмоции.