Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА начнется в 19:00. Текстовый онлайн тоже будет

«Спартак» принимает ЦСКА в 19-м туре РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби, которое начнется в 19:00.

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