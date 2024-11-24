Сколько заплатили футболистам СССР за чемпионат мира в Англии. Сумасшедшие деньги по тем временам!

И это за 4-е место!Чемпионат мира в Англии оказался самым успешным в истории сборной СССР. На мундиале-1966 команда Николая Морозова добралась до полуфинала!И пускай следующие две встречи советские футболисты проиграли — сначала ФРГ (1:2), а затем Португалии (1:2).
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