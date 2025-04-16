Мнения разделились. Трамп провел совещание в Белом доме по ядерной сделке с Ираном

Одна часть представителей администрации президента США предлагает согласиться на некоторые компромиссы, другая же поддерживает максималистский подход к переговорам Дональд Трамп провел совещание по поводу ядерной сделки с Ираном в Белом доме.
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