Названа уникальная особенность организма рыжеволосых людей

Рыжеволосые люди реже испытывают дефицит витамина D из-за уникальной особенности своего организма. Об этом рассказала врач-генетик Антонина АкименкоСпециалистка объяснила, что в крови рыжеволосых содержится больше вещества, которое является предшественником витамина D.
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