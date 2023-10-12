Названа уникальная особенность организма рыжеволосых людей

Рыжеволосые люди реже испытывают дефицит витамина D из-за уникальной особенности своего организма. Об этом рассказала врач-генетик Антонина АкименкоСпециалистка объяснила, что в крови рыжеволосых содержится больше вещества, которое является предшественником витамина D.