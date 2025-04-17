«Преступность организованная, а вы нет»

b

borzov

как по -моему, если сел за грабеж, мошенничество или убийство, вообще не должен выходить из тюрьмы, горбатого только могила исправит, нечего всякому биомусору в социальной среде, среди нормальных людей делать от слова "совсем" А за убийство, если с умыслом, так и вообще - расстрел, однозначно