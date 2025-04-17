Исповедь «хозяина». Экс-начальник тюрьмы — о бунтах, выбивании показаний и ненужности зеков Евгений Епанчинцев/ТАСС Какой должна быть идеальная тюрьма в России, почему заключенные доносят друг на друга и как можно добиться признательных показаний с помощью бомжей? «Газете.
«Преступность организованная, а вы нет»
Комментарии
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b
borzov
как по -моему, если сел за грабеж, мошенничество или убийство, вообще не должен выходить из тюрьмы, горбатого только могила исправит, нечего всякому биомусору в социальной среде, среди нормальных людей делать от слова "совсем" А за убийство, если с умыслом, так и вообще - расстрел, однозначно
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