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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Преступность организованная, а вы нет»

«Преступность организованная, а вы нет»

Исповедь «хозяина». Экс-начальник тюрьмы — о бунтах, выбивании показаний и ненужности зеков Евгений Епанчинцев/ТАСС Какой должна быть идеальная тюрьма в России, почему заключенные доносят друг на друга и как можно добиться признательных показаний с помощью бомжей? «Газете.

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Комментарии
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b
borzov
как по -моему, если сел за грабеж, мошенничество или убийство, вообще не должен выходить из тюрьмы, горбатого только могила исправит, нечего всякому биомусору в социальной среде, среди нормальных людей делать от слова &quot;совсем&quot; А за убийство, если с умыслом, так и вообще - расстрел, однозначно
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