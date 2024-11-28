Слуцкий поддержал приостановку Грузией переговоров с ЕС

Приостановка правящей партией Грузии обсуждения возможности вступления страны в ЕС до 2028 года является мудрым решением, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, 28 ноября в своем Telegram-канале.
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