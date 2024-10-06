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Сериал Операция «Дезертир» — сюжет, содержание серий, чем закончится?

Сериал Операция «Дезертир» — сюжет, содержание серий, чем закончится?

Премьерный показ четырёхсерийного драматического мини-сериала состоялся в июне 2020 года. Съёмки фильма проходили под Киевом поздней осенью, в том же самом лесу и заброшенной деревне, в которых снимались такие фильмы как «Алёша» и «Последний день войны».

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