Житель Карелии едва не зарубил топором собутыльника на Большой Зелениной На набережной Мойки по подозрению в покушении на убийство петербуржца полицейские задержали 38-летнего приезжего из Карелии.
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Житель Карелии едва не зарубил топором собутыльника на Большой Зелениной На набережной Мойки по подозрению в покушении на убийство петербуржца полицейские задержали 38-летнего приезжего из Карелии.