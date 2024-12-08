За последние пять лет у коррупционеров в России изъяли имущество на 760 млрд рублей. На эти деньги можно было возвести свыше 250 новых школ, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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За последние пять лет у коррупционеров в России изъяли имущество на 760 млрд рублей. На эти деньги можно было возвести свыше 250 новых школ, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.