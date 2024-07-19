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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Упражнение «Умывание», как техника очищения от негатива людей и для хорошего настроения — вы просили я сделала

Упражнение «Умывание» — вот его то, вы можете делать везде, и полностью умывать лицо не обязательно — так давайте о нём поговорим подробнее Итак, упражнение «умывание» не несёт в себе каких-то трудностей, а главное здесь не нужно наклоняться, и при этом сделать его можно почти везде, где есть кран и вода — не обязательно […].

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