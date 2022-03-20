Четыре вкуса

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Готовим картофельные лепешки с зеленью

Готовим картофельные лепешки с зеленью

Ингредиенты картофельное пюре – 4 ст.л. пшеничная мука – 4 ст.л. подсолнечное масло – 1 ст.л. соль черный перец зеленый лук рецепт приготовления В емкость насыпаем муку, картофельное пюре, наливаем подсолнечное масло, солим и перчим по вкусу.

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