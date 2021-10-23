INSAYDER.SU

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • K50952
    тогда уж и призывной возраст подымите до 21 года, а то странно получается - воевать можно, а пить - нет.В РПЦ поддержали ...
  • Махамбет Толеугазин
    ... решать все спорные вопросы ... и не медля ...Переходит все гра...
  • Александр Дементьев
    Стоимость подведения газа в дом = полтора миллиона рублей? Охренеть !!! Вот так бесплатная газификация. Да у больше...«Газпром» назвал ...

Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ Костюкова записано имущество на сотни миллионов - «Корупция»

Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ Костюкова записано имущество на сотни миллионов - «Корупция»

Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игоря Костюкова владеют дорогой загородной недвижимостью, выяснил The Insider.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх