Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ Костюкова записано имущество на сотни миллионов - «Корупция»

Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игоря Костюкова владеют дорогой загородной недвижимостью, выяснил The Insider.
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