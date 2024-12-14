Ружье заклинило: в Приморье мужчину растерзал медведь

Сотрудники охотнадзора с собаками ищут медведя, напавшего на охотника в Кировском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.