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Ружье заклинило: в Приморье мужчину растерзал медведь

Ружье заклинило: в Приморье мужчину растерзал медведь

Сотрудники охотнадзора с собаками ищут медведя, напавшего на охотника в Кировском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

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svobodaalex
Медведя наградить! Ибо не хер мешать спать!
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