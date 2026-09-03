В Тамбовской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ

С 3 по 25 сентября в Тамбовской области проходит дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов, которые не сдали экзамены в основной период.
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