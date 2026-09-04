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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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PTPA отозвала иск против Поспишила, Хуркача и Жабер по делу о захвате власти над организацией

Ассоциация профессиональных игроков ( PTPA ) отозвала иск против сооснователя организации Вашека Поспишила , Хуберта Хуркача , Онс Жабер , Бетани Маттек-Сэндс и других бывших руководителей.

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