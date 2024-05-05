Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой. "Пусть Светлое Христово Воскресение дарит всем нам надежду, напоминает о важности таких незыблемых христианских ценностей, как милосердие, сострадание и любовь к ближнему", – говорится на сайте Правительства области.