Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой. "Пусть Светлое Христово Воскресение дарит всем нам надежду, напоминает о важности таких незыблемых христианских ценностей, как милосердие, сострадание и любовь к ближнему", – говорится на сайте Правительства области.
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