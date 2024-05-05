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Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой. &quot;Пусть Светлое Христово Воскресение дарит всем нам надежду, напоминает о важности таких незыблемых христианских ценностей, как милосердие, сострадание и любовь к ближнему&quot;, – говорится на сайте Правительства области.

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