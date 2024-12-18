Крымские ученые создают генетические паспорта на эфиромасличные культуры и штаммы микроорганизмов

Для создания генетических паспортов на эфиромасличные культуры и штаммы микроорганизмов, ученые лаборатории молекулярной генетики из части растения выделяют ДНК физическими методами: растирают, дробят на маленькие кусочки, химическими методами с помощью специальных реактивов отделяют ДНК от других содержимых - белков, углеводов и тд, после чего анализируют с помощью заквасок, смотрят какой результат получился при взаимодействии.