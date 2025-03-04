Вэнс: Зеленский перепалкой с Трампом показал нежелание мирного урегулирования

REUTERS/Leah Millis Украинский президент Владимир Зеленский перепалкой с американским лидером Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
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