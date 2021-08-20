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Украинский журналист призвал депортировать крымчан через Керченский мост

Украинский журналист призвал депортировать крымчан через Керченский мост

Украинский журналист Остап Дроздов призвал депортировать крымчан, которые симпатизируют Москве, через Керченский мост.

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галина
Дебил!
Владимир Тимофеев
И таких упоротых там полно!
павел пастухов
Неужели на территории незалежной эпидемия шизы
Наиль Бакиров
Чему удивляться ? Там официально легализовали "дурь" , у простого народа на неё денег нет , вот власть и дуркует .
Garry
Предлагаю послать украинского журналиста на фуй....по простому без всякого моста
Людмила Свириденко
Ты, мужик, на российскую территорию рот-то не разевай!
Евгений Соколов
А с какого он мужик то? Так педик обыкновенный...
Юрий
У этих козлов Крымский мост как шило в жопе. Больше им говорить не о чем, все остальное решено.
Aнатолий Райков
А сколько таких дебилов развелось вна (Украине)?Сидите тихо придурки.При первом свисте снаряда,вы побежите из Киева через Польшу обгоняя американцев и даже ни какой мост не понадобится.Только вы побежите не с украинской территории,а испокон Русских земель.https://youtu.be/cLlEEOBRMgo
Владимир Хомченко
После бегства америкосов из Афганистана бендеровцам стоило бы призадуматься о своей судьбе на Украине .
Владимир Витковский
Для начала переодеть штаны ширинкой назад...
Серж Южанин
... и начать изучать подходы к аэропорту Борисполь...
САША ЛЕПАЕВ
пусть приезжает к нам в Крым мы его на мосту вместо плаката повесим.
Владимир ШУСТ
Вот ещё всякое дерьмо вешать на таком красивом мосту, нехай слюной давится у себя в украине.
Владимир Витковский
Вонять будет сильно, ЛЮДЕЙ отпугнет, где-нибудь в сторонке...
Серж Южанин
А вот и сам Дроздов...
Серж Южанин
Василий Коликов
Дурашка! Ты предложи, куда скакуасов эвакуировать.. в Антарктиду? Или строить СШХ?
Andrew Fox
Во времена СССР с Украины целый народ могли на поезд в Сибирь...
Олег Красноусов
зато хрущёв был за бандеровцев
Василий Коликов
Зато теперь его нету!
Олег Красноусов
неужели в печеньках нуланд был настолько сильный и устойчивый психотроп?этим бандеровцам не нужен Крым,им нужно продать его американцам,а всех аборигенов уничтожить
Наиль Бакиров
Все высказывания людей (?) , легализовавших "дурь" (канабис) в стране , сводятся к территориям , а не к людям - соотечественникам . США давно хотели там разместить свои военные базы .
Наиль Бакиров
Этот дурачок "драздиф" постоянно является объектом насмешек даже среди хохлов , но раз он так "булькает" , значит кому то выгодно , чей то заказ .
Геннадий Бережнов
Это у них называется кто "умнее" и дальше плюнет в сторону России. А потом из них набирают кабинет министров. И согласуют с США!
Алексей Зверев
Николай Игнатьев
Детский лепет.
Альбина Колесникова
он похоже дурак предлагая глупость за глупостью.
valeri bolgov
Придурок бесится от бессилия. И таких тупых в хохляндии много. За 30 лет страну превратили в Дурдом. Чем глупее укропридурок высказывается, тем больше у него последователей.
Маруся Кацапова
Недоносок зi Львiва.Зачем рекламировать этого шизоида с русской фамилией?Это холопское наследиет все равно заберёт Польша,это уже практически их гембель,думаю недолго осталось лицезреть подобных западенских идиотов.

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