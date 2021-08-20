Украинский журналист призвал депортировать крымчан через Керченский мост

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраинский журналист призвал депортировать крымчан через Керченский мостУкраинский журналист Остап Дроздов призвал депортировать крымчан, которые симпатизируют Москве, через Керченский мост.Вернуться к статье309НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаДебил!Владимир ТимофеевИ таких упоротых там полно!павел пастуховНеужели на территории незалежной эпидемия шизыНаиль БакировЧему удивляться ? Там официально легализовали "дурь" , у простого народа на неё денег нет , вот власть и дуркует .GGarryПредлагаю послать украинского журналиста на фуй....по простому без всякого мостаЛюдмила СвириденкоТы, мужик, на российскую территорию рот-то не разевай!ЕСЕвгений СоколовА с какого он мужик то? Так педик обыкновенный...ЮЮрийУ этих козлов Крымский мост как шило в жопе. Больше им говорить не о чем, все остальное решено.Aнатолий РайковА сколько таких дебилов развелось вна (Украине)?Сидите тихо придурки.При первом свисте снаряда,вы побежите из Киева через Польшу обгоняя американцев и даже ни какой мост не понадобится.Только вы побежите не с украинской территории,а испокон Русских земель.https://youtu.be/cLlEEOBRMgoВладимир ХомченкоПосле бегства америкосов из Афганистана бендеровцам стоило бы призадуматься о своей судьбе на Украине .ВВВладимир ВитковскийДля начала переодеть штаны ширинкой назад...Серж Южанин... и начать изучать подходы к аэропорту Борисполь...САША ЛЕПАЕВпусть приезжает к нам в Крым мы его на мосту вместо плаката повесим.Владимир ШУСТВот ещё всякое дерьмо вешать на таком красивом мосту, нехай слюной давится у себя в украине.ВВВладимир ВитковскийВонять будет сильно, ЛЮДЕЙ отпугнет, где-нибудь в сторонке...Серж ЮжанинА вот и сам Дроздов...Серж ЮжанинВКВасилий КоликовДурашка! Ты предложи, куда скакуасов эвакуировать.. в Антарктиду? Или строить СШХ?Andrew FoxВо времена СССР с Украины целый народ могли на поезд в Сибирь...Олег Красноусовзато хрущёв был за бандеровцевВКВасилий КоликовЗато теперь его нету!Олег Красноусовнеужели в печеньках нуланд был настолько сильный и устойчивый психотроп?этим бандеровцам не нужен Крым,им нужно продать его американцам,а всех аборигенов уничтожитьНаиль БакировВсе высказывания людей (?) , легализовавших "дурь" (канабис) в стране , сводятся к территориям , а не к людям - соотечественникам . США давно хотели там разместить свои военные базы .Наиль БакировЭтот дурачок "драздиф" постоянно является объектом насмешек даже среди хохлов , но раз он так "булькает" , значит кому то выгодно , чей то заказ .Геннадий БережновЭто у них называется кто "умнее" и дальше плюнет в сторону России. А потом из них набирают кабинет министров. И согласуют с США!Алексей ЗверевНиколай ИгнатьевДетский лепет.Альбина Колесниковаон похоже дурак предлагая глупость за глупостью.VBvaleri bolgovПридурок бесится от бессилия. И таких тупых в хохляндии много. За 30 лет страну превратили в Дурдом. Чем глупее укропридурок высказывается, тем больше у него последователей.Маруся КацаповаНедоносок зi Львiва.Зачем рекламировать этого шизоида с русской фамилией?Это холопское наследиет все равно заберёт Польша,это уже практически их гембель,думаю недолго осталось лицезреть подобных западенских идиотов.Комментировать
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