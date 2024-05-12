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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф – «Каролине». Была серия из 7 побед

Ньюйоркцы уступили в гостях «Каролине» (3:4, 3-1) в 4-м матче 2-го раунда. Таким образом, 7-матчевая победная серия «Рейнджерс» прервалась.

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