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Английский правдоруб: мы для Путина – сборище клоунов

Английский правдоруб: мы для Путина – сборище клоунов

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ А ещё, как утверждает вызвавший жуткий скандал бывший советник премьера Джонсона мистер Доминик Каммингс: Малороссия – коррумпированная дыра, пан Зеленский – тыква и дутый пузырь, а британские политические элиты .

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лл
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