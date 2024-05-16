ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ А ещё, как утверждает вызвавший жуткий скандал бывший советник премьера Джонсона мистер Доминик Каммингс: Малороссия – коррумпированная дыра, пан Зеленский – тыква и дутый пузырь, а британские политические элиты .
Английский правдоруб: мы для Путина – сборище клоунов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Этот английский Джонсон точно КЛОУН. Чудище лохматое. У него что на голове, то и в голове. Черт его знает что...
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15 час.
Игорь Василевский
Да из без пожарников сие понятно... Один экономический блок чего стоит... Как говорят на юго-западе - тильки для сэбэ. И не важно что! Но грошики -лучше всего... А ежели не совсем получается - то зьимо усе, а шо не зьмо -то понадкусую
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14 час.
Елена Шарапова
А еще вы петухи!!!
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12 час.
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