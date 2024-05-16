Английский правдоруб: мы для Путина – сборище клоунов

Этот английский Джонсон точно КЛОУН. Чудище лохматое. У него что на голове, то и в голове. Черт его знает что...

Игорь Василевский

Да из без пожарников сие понятно... Один экономический блок чего стоит... Как говорят на юго-западе - тильки для сэбэ. И не важно что! Но грошики -лучше всего... А ежели не совсем получается - то зьимо усе, а шо не зьмо -то понадкусую