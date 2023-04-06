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В Хабаровском крае тушат 11 лесных пожаров

В Хабаровском крае тушат 11 лесных пожаров

В Хабаровский край пришли лесные пожары, которые ежедневно добавляются в региональную сводку. Пожарные до сих пор успешно борются с возгораниями, но ситуация остается сложной, так как погода способствует появлению новых очагов.

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