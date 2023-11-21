Россияне назвали инструкции главным фактором успешной адаптации на новой работе

Отсутствие четких инструкций и правил вызывает самый большой стресс при выходе на новую работу: 36% россиян назвали эту причину главным стресс-фактором при адаптации на новом рабочем месте, показало исследование платформы микрообучения Skill Cup, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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