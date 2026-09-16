Чиновники извинились перед девочкой за угрозы уголовкой из-за "Смешариков"

Школьница из Болохово заявила, что считает конфликт исчерпанным и не ищет виноватых или правых.Администрация города Болохово Тульской области извинилась перед 14-летней школьницей, которую ранее планировала привлечь к ответственности за рисунок с героями "Смешариков" на детской площадке.
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