Чиновники извинились перед девочкой за угрозы уголовкой из-за "Смешариков"

Школьница из Болохово заявила, что считает конфликт исчерпанным и не ищет виноватых или правых.Администрация города Болохово Тульской области извинилась перед 14-летней школьницей, которую ранее планировала привлечь к ответственности за рисунок с героями "Смешариков" на детской площадке.