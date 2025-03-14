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Россияне в 2024 году выиграли в лотереях «Столото» более 56 млрд рублей

Россияне в 2024 году выиграли в лотереях «Столото» более 56 млрд рублей

В компании «Столото» заявили, что в 2024 году выиграли в лотереях более 56 млрд рублей. «За прошлый год совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях, распространяемых «Столото», составила 56,5 млрд рублей — в среднем ежемесячно победители государственных лотерей выигрывали 4,7 млрд рублей», — заявили РИА Новости в компании.

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