Россияне в 2024 году выиграли в лотереях «Столото» более 56 млрд рублей

В компании «Столото» заявили, что в 2024 году выиграли в лотереях более 56 млрд рублей. «За прошлый год совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях, распространяемых «Столото», составила 56,5 млрд рублей — в среднем ежемесячно победители государственных лотерей выигрывали 4,7 млрд рублей», — заявили РИА Новости в компании.