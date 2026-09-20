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Царьград

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Эффект не мгновенный, но риски повышаются. Онколог назвала "опасные" продукты, которые в холодильнике у почти у каждого

Эффект не мгновенный, но риски повышаются. Онколог назвала "опасные" продукты, которые в холодильнике у почти у каждого

Канцерогенные продукты потенциально повышают риск рака. Онколог рассказала, в чём таится опасность.Далеко не каждый человек, запасаясь "провизией" подробно изучает этикетки, состав продуктов, а также "правильно" их готовит, чтобы не повышать риски для здоровья.

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