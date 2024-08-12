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Дерипаска «наговорил» себе на статью УК, осудив Россию перед всем миром

Дерипаска «наговорил» себе на статью УК, осудив Россию перед всем миром

Очень интересно: возбудят ли против Дерипаски дело о публичной дискредитации власти после его заявлений в японском издании Nikkei Asia, где он назвал текущую политику внешней безопасности России «безумием».

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