Дерипаска «наговорил» себе на статью УК, осудив Россию перед всем миром

Очень интересно: возбудят ли против Дерипаски дело о публичной дискредитации власти после его заявлений в японском издании Nikkei Asia, где он назвал текущую политику внешней безопасности России «безумием».
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