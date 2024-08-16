Песни SHAMANa и Газманова могут включить в школьную программу

Возможные нововведения обсудят в сентябре В сентябре текущего года в Государственной Думе состоится круглый стол, посвящённый вопросу включения песен Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу.
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