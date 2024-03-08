В редакторе Dragon's Dogma 2 уже воссоздали Геральта, Шэдоухарт, Шэгги и даже Тодда Говарда — подборка скриншотовСегодня разработчики Dragon’s Dogma 2 выпустили бесплатный редактор персонажа, позволяющий настроить внешность главного героя и затем перенести его в финальную версию игры.