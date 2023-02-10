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Цифровая мини-Швейцария: в Абхазии запланировали создать криптовалютный хаб для РФ

Цифровая мини-Швейцария: в Абхазии запланировали создать криптовалютный хаб для РФ

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) обсуждают создание на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

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